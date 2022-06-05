Пятеро детей родилось в день референдума в Атырау

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"Я сделала свой выбор, проголосовав за будущее своих детей. Пусть в нашей стране всегда царят мир и спокойствие! Спасибо врачам", — сказала она.19-летняя Камшат Кайратова 5 июня впервые стала мамой.
"Я рада, что сегодня благодаря врачам взяла на руки своего малыша. Я сделала свой выбор ради будущего своих детей", — сказала Камшат.Также в региональной службе коммуникаций Атырауской области рассказали, что на Тенгизском месторождении развернули 19 выездных пунктов для голосования. В штаб избирательной комиссии от вахтовых работников заранее поступило около 10 тысяч заявлений для участия в референдуме.
"Подготовка к голосованию на территории Тенгизского месторождения заняла несколько недель. Пункты расположили в вахтовых поселках Тенгизшевройл и подрядных организаций. Для организации бесперебойного и безопасного голосования была предусмотрена необходимая логистика и усилены меры безопасности. Также из города Кульсары прибыли наблюдатели", — говорится в сообщении.
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