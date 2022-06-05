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Пятеро детей родилось в день референдума в Атырау | BaigeNews.kz вчера, 15:42
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Фото: региональной службы коммуникаций Атырауской области

Пятеро детей родилось в день референдума в Атырау

Пятеро детей родилось в день референдума в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Все новорожденные — девочки. На участке № 80 в Атырауском городском роддоме свой выбор сделали 90 матерей. В 07:00 по местному времени первой проголосовала Гаухар Бузаубекова. Это третий ребенок Гаухар, девять лет назад она родила близнецов. Коллектив роддома подарил первой голосовавшей роженице комплект по уходу за ребенком.
"Я сделала свой выбор, проголосовав за будущее своих детей. Пусть в нашей стране всегда царят мир и спокойствие! Спасибо врачам", — сказала она.
19-летняя Камшат Кайратова 5 июня впервые стала мамой.
"Я рада, что сегодня благодаря врачам взяла на руки своего малыша. Я сделала свой выбор ради будущего своих детей", — сказала Камшат.
Также в региональной службе коммуникаций Атырауской области рассказали, что на Тенгизском месторождении развернули 19 выездных пунктов для голосования. В штаб избирательной комиссии от вахтовых работников заранее поступило около 10 тысяч заявлений для участия в референдуме.

Также часть вахтовиков обратилась в участковые комиссии по месту регистрации и привезла с собой из разных областей Казахстана открепительные удостоверения для голосования.

"Подготовка к голосованию на территории Тенгизского месторождения заняла несколько недель. Пункты расположили в вахтовых поселках Тенгизшевройл и подрядных организаций. Для организации бесперебойного и безопасного голосования была предусмотрена необходимая логистика и усилены меры безопасности. Также из города Кульсары прибыли наблюдатели", — говорится в сообщении.

#дети #новорожденный #Атырау #роддом #референдум
вчера, 15:42
398
Журналист

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