Пять человек отравились насмерть неизвестной жидкостью в Павлодарской области

Фото: иллюстративное

В Павлодарской области произошло смертельное отравление пяти жителей Иртышского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz

27 мая в одном из домов села Иртышск в одиннадцатом часу ночи были обнаружены тела хозяина 1955 года рождения и его 32-летнего сына. 28 мая в 07:15 в районной больнице скончался сельчанин 1975 года рождения, в 16:00 здесь умер ещё один мужчина 1969 года рождения. В этот же день в 07:24 в доме найдено тело пенсионера 1957 года рождения.

"Все умершие не имели внешних признаков насильственной смерти. По всем фактам назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Полицией установлено, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения, которая хранилась у жителя Иртышска в одной ёмкости. Ёмкость изъята, назначена экспертиза остатков жидкости. По результатам исследования будет установлена причина смерти.

Данный факт зарегистрирован в отделе полиции Иртышского района. Проводится проверка.