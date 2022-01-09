Пять бортов с казахстанскими туристами приземлятся в Нур-Султане

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Напомним, 5 января в Казахстане ввели чрезвычайное положение из-за массовых беспорядков. По данным на 6 января более 7500 казахстанских туристов находились за границей на отдыхе.
В настоящее время аэропорты Алматы и Талдыкоргана по-прежнему закрыты. Остальные работают в штатном режиме, сообщили в Комитете гражданской авиации.
Когда будет восстановлена деятельность воздушных гаваней, пока неизвестно. При этом уточняется, что алматинский аэропорт технически готов к обслуживанию пассажиров и авиакомпаний.
Ранее в МВД сообщили, что в захвате аэропорта в Алматы участвовали 800 человек. В результате были отменены вылет 60 рейсов и прилет 56.
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