Пять бортов с казахстанскими туристами приземлятся в Нур-Султане

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500 казахстанцев вернутся с Мальдив. Всего, по информации фонда "Туристік Қамқор", в столице приземлятся пять бортов с казахстанцами - также из ОАЭ, Шри-Ланки и Индии, передает " Хабар 24" Изначально туристы должны были возвратиться в Алматы, однако местный аэропорт пока не возобновил работу.Всех прилетающих обещают встретить и просят родственников не нарушать комендантский час, так как все рейсы прибудут под утро.

Напомним, 5 января в Казахстане ввели чрезвычайное положение из-за массовых беспорядков. По данным на 6 января более 7500 казахстанских туристов находились за границей на отдыхе.

В настоящее время аэропорты Алматы и Талдыкоргана по-прежнему закрыты. Остальные работают в штатном режиме, сообщили в Комитете гражданской авиации.

Когда будет восстановлена деятельность воздушных гаваней, пока неизвестно. При этом уточняется, что алматинский аэропорт технически готов к обслуживанию пассажиров и авиакомпаний.

Ранее в МВД сообщили, что в захвате аэропорта в Алматы участвовали 800 человек. В результате были отменены вылет 60 рейсов и прилет 56.