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Путин рассказал о личном вкладе Назарбаева в создании ЕАЭС | BaigeNews.kz 28 декабря, 17:18
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Фото: elbasy.kz

Путин рассказал о личном вкладе Назарбаева в создании ЕАЭС

Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Elbasy.kz.

Стороны обменялись мнениями по наиболее важным вопросам региональной и международной повестки дня.

Елбасы поблагодарил президента России за приглашение принять участие в неформальном саммите лидеров стран-участниц СНГ в качестве почетного председателя ВЕЭС.
"Как почетный председатель я буду участвовать сегодня в неформальной встрече. Я один из немногих свидетелей того исторического события, которое привело к созданию СНГ в Алматы в декабре 1991 года. Я хорошо помню, как это происходило", — сказал Нурсултан Назарбаев.
Кроме того, Первый Президент Казахстана отметил важность дальнейшего развития ЕАЭС, подчеркнув эффективность и актуальность этого интеграционного объединения.
"ЕАЭС состоялся, и многие в этом убеждаются. Несмотря на пандемию, объем торговли только между Казахстаном и Россией составляет 24 миллиарда. Это рекорд за все годы. Наша задача — развивать ЕАЭС дальше, принимать ассоциированных членов и наблюдателей. И доказывать новым участникам, что это выгодно. Ведь это объединение, работающее на основе консенсуса, не ущемляет права и интересы всех его членов", — сказал Нурсултан Назарбаев.
Владимир Путин отметил личный вклад Первого Президента Казахстана в создание ЕАЭС и дальнейшее развитие экономической интеграции на евразийском континенте.
"Сейчас в очень сложных условиях пандемии, снижения уровня производства во всем мире, те механизмы и инструменты, которые мы в свое время отработали вместе с вами, работают эффективно. Достаточно сказать, что во взаимоотношениях с Казахстаном мы в 2020 году, в самом сложном году пандемии, не допустили серьезного спада экономики. А за первые девять месяцев текущего года рост составил свыше 30 процентов. И это, конечно, очень серьезный результат нашей совместной деятельности с действующим руководством Казахстана", — сказал Путин.

#СНГ #Елбасы #политика #Владимир Путин
28 декабря, 17:18
2603
Журналист

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