Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


Путин пошутил о своих планах на новогоднюю ночь | BaigeNews.kz 27 декабря, 03:49
1998
Фото: ivbg.ru

Путин пошутил о своих планах на новогоднюю ночь

Президент России Владимир Путин пошутил о своих планах на новогоднюю ночь в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", передает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента... поздравление президента", − сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам о планах Путина на Новый год. По его словам, глава государства проведет праздник в компании родных и близких, однако во время рождественской недели частично будет работать.

Песков отметил, что Путин редко проводит это время целиком как "новогодние праздники", но первые несколько дней он будет отдыхать. В 2020 году он рассказал об аналогичных планах президента, сообщив, что тот проводит Новый год с семьей, но никогда не отдыхает полноценно.


#Владимир Путин #Новый год
27 декабря, 03:49
1998
Журналист

Рекомендуем