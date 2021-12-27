Путин пошутил о своих планах на новогоднюю ночь

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"Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента... поздравление президента", − сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам о планах Путина на Новый год. По его словам, глава государства проведет праздник в компании родных и близких, однако во время рождественской недели частично будет работать.
Песков отметил, что Путин редко проводит это время целиком как "новогодние праздники", но первые несколько дней он будет отдыхать. В 2020 году он рассказал об аналогичных планах президента, сообщив, что тот проводит Новый год с семьей, но никогда не отдыхает полноценно.
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