Путевки в санаторий среди вакцинированных пенсионеров разыграют в Нур-Султане

Фото: astana.gov.kz

Привитые от коронавируса пенсионеры, получившие первый компонент вакцины в Нур-Султане в период с 28 октября по 28 декабря, могут получить бесплатные путевки в казахстанские санатории. Розыгрыш состоится 29 декабря, передает BaigeNews.kz со ссылкой сайт городского акимата.

В Нур-Султане пенсионеры, привившиеся от коронавируса в период с 28 октября по 28 декабря, имеют возможность получить бесплатные путевки в санатории Сарыагаш (Туркестанская область), Окжетпес (Акмолинская область) и Мойылды (Павлодарская область), передает BaigeNews.kz со ссылкой сайт городского акимата.

Участие в розыгрыше могут принять пенсионеры, получившие первый компонент вакцины в любом пункте вакцинации столицы.

Конкурс, как обычно, проводится в автоматическом режиме. Гражданам не нужно заполнять документы и проходить регистрацию. Розыгрыш путевок в санатории состоится в прямом эфире на официальных страницах акимата Нур-Султана в соцсетях (Facebook, YouTube).

Стоит отметить, что среди вакцинированных от коронавируса в столице также разыграют путевку на двоих на Мальдивы и другие ценные призы. В связи со сложившейся неблагоприятной эпидситуацией за рубежом, связанной с распространением нового омикрон-штамма, розыгрыш переносится на февраль 2022 года. Участие в нем примут вакцинированные, получившие первый компонент вакцины с 25 октября 2021 года по февраль 2022 года.

Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.



Розыгрыши ценных призов проводятся в целях стимулирования граждан к вакцинации. По словам медиков, только вакцинация позволит обезопасить как свое здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Ведь главная цель – выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму.