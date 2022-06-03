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ПЦР-тестирование подешевело в Казахстане | BaigeNews.kz 3 июня, 15:14
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Фото: Alexandra_Koch/Pixabay

ПЦР-тестирование подешевело в Казахстане

О снижении стоимости ПЦР-теста на COVID-19 сообщил Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК, передаёт BaigeNews.kz.

Цена на ПЦР для физических лиц снижена до 4 000 тенге, ранее цена исследования составляла 4 935 тенге.

Тестирование можно пройти в филиалах Национального центра экспертизы, расположенных в областных центрах и городах республиканского значения.

График работы и контактные номера филиалов для сдачи ПЦР-теста в городах Казахстана опубликовано на сайте Национального центра экспертизы.
#ПЦР #цены #коронавирус #пандемия коронавируса #Минздрав
3 июня, 15:14
872
Журналист

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