ПЦР-тестирование подешевело в Казахстане

О снижении стоимости ПЦР-теста на COVID-19 сообщил Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК, передаёт BaigeNews.kz
.
Цена на ПЦР для физических лиц снижена до 4 000 тенге, ранее цена исследования составляла 4 935 тенге.
Тестирование можно пройти в филиалах Национального центра экспертизы, расположенных в областных центрах и городах республиканского значения.
График работы и контактные номера филиалов для сдачи ПЦР-теста в городах Казахстана опубликовано на сайте Национального центра экспертизы.