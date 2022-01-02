Психолог дал три совета по борьбе с зимней хандрой

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Серость, пасмурная погода и небольшое количество солнечных дней зимой влияют на психоэмоциональное состояние. Психолог Юлия Царенко рассказала порталу Lenta.ru , как бороться с зимней хандрой и становится продуктивнее, а не впадать в спячку, передает BaigeNews.kz

Важно в такой период времени не заставлять себя что-то делать. Если будет внутреннее давление или внешнее, например, со стороны близких людей, то это может усугубить ситуацию. Внутри могут возникать сопротивление этому давлению и протест, и тогда уныние и апатия могут проявиться еще больше.

Психолог рекомендовала делать маленькие шаги, чтобы сработал закон "Мотивация следует за действием". Обычно мы ждем, когда у нас появится желание действовать и только тогда что-то предпринимаем, пояснила Царенко. Но при плохом настроении и некоторой апатии важно сделать первый шаг к действию, а за ним уже последует вовлеченность и мотивация.

"Каждый из нас переживал такой период, когда мы, например, не хотим убираться в квартире. А когда начинаем это делать, делаем один шаг навстречу этому действию, то потом сами не замечаем, как уже включили музыку и прибрали полквартиры.

У вас есть какое-то дело, надо ту же елку поставить и украсить, вообще не хочется это делать. Начните с того, что просто достаньте игрушки, не надо от себя больше ничего ждать, и тогда вы сами не заметите, как через некоторое время вы уже наряжаете елку, и она уже почти готова", − говорит психолог.

Важно обращать внимание на то, связано ли ваше уныние с погодой и сезонностью, отметила Царенко. Апатичное состояние и желание ничего не делать чаще всего имеют свои причины. Например, может быть связано с перенапряжением и усталостью.

"Тогда лучшее, что вы можете сделать для своей продуктивности, это побыть в этом состоянии, дать себе отдохнуть какое-то время, действительно ничего не делайте. В этом месте часто возникает страх, что тогда я вообще все заброшу, и год ничего не буду делать. На самом деле уже спустя пару дней вы почувствуете энергию и желание что-либо делать", − посоветовала психолог.