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Прямую трансляцию выступления Президента покажут онлайн | BaigeNews.kz 11 января, 09:54
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Фото: 24.kz

Прямую трансляцию выступления Президента покажут онлайн

Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Мажилиса Парламента в режиме конференцсвязи, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телерадиокомплекс Президента РК.

"Сегодня в 11.15 Глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме конференцсвязи примет участие в заседании Мажилиса Парламента, где представит кандидатуру нового Премьер-министра, а также выступит с большой речью, в которой поставит конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах", - говорится в сообщении.

Прямую трансляцию заседания покажут на канале YouTube.


#президент #Мажилис #Правительство РК
11 января, 09:54
1425
Журналист

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