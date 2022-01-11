Прямую трансляцию выступления Президента покажут онлайн

Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Мажилиса Парламента в режиме конференцсвязи, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телерадиокомплекс Президента РК.

"Сегодня в 11.15 Глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме конференцсвязи примет участие в заседании Мажилиса Парламента, где представит кандидатуру нового Премьер-министра, а также выступит с большой речью, в которой поставит конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах", - говорится в сообщении.