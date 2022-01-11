Провальной назвал Токаев работу отдельных госорганов Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что некоторые госорганы "оторвались" от реального положения дел в стране, передает корреспондент BaigeNews.kz. Особенно это касается сферы доходов населения, которые, по словам Президента, растут на бумаге.

"Следует признать, что произошедшие события вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, а точнее провальной работой некоторых государственных органов. Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребности граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяний и запросах. Обострилась проблема неравенства - она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут. По крайней мере на бумаге. Однако за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы граждан не решены. Обеспечение благополучия и качество жизни - главная задача государства. Эти слова следует перевести в плоскость реальных дел. Доходы всех групп населения должны расти по мере роста экономики, это непреложная аксиома, которая в нашем случае не работает. Созданная в стране социально-экономическая система показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода. Но при этом является неэффективной в его распределении. И вы это хорошо знаете", - сообщил глава государства.

По словам Президента, ключевыми выгодополучателями экономического роста оказались финансово-олигархические группы. Сложившиеся олигополии серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность страны, заявил Токаев.



Ранее Токаев сообщил, что эффективность диалога казахстанских чиновников с гражданами по-прежнему низка. Руководители госорганов не умеют, а порой боятся общаться с народом.



Также он поднял вопрос о том, чем занимается совет директоров и сотрудники ОФ "Самрук-Казына", получающие большие зарплаты. Если нет возможности реформировать фонд, тогда его не должно быть в нашей экономике, заявил Токаев.