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Проспект Кабанбай батыра перекроют из-за массового велопробега в Нур-Султане | BaigeNews.kz 19 мая, 14:07
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Фото: акимата Нур-Султана

Проспект Кабанбай батыра перекроют из-за массового велопробега в Нур-Султане

К открытию велосезона и в рамках Года детей 21 мая в Нур-Султане состоится массовый велопробег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

К участию в велопробеге приглашают всех жителей и гостей города. Его участники стартуют с проспекта Кабанбай батыра от площади Государственных символов и финишируют на парковке "Астана Арена". Всего им предстоит преодолеть дистанцию в пять километров.

Регистрация участников начнётся в 08:00, старт будет объявлен в 09:00. По словам организаторов, велопробег не является спортивным состязанием. Среди участников, зарегистрированных на финише, пройдёт лотерея и розыгрыш ценных призов.

В связи с проведением велопробега проспект Кабанбай батыра на участке от площади государственных символов РК до стадиона "Астана Арена" будет перекрыт с 09:00 до 10:00. Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторов на дорогах города.
#велоспорт #дороги #Нур-Султан #спорт
19 мая, 14:07
1660
Журналист

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