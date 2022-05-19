Проспект Кабанбай батыра перекроют из-за массового велопробега в Нур-Султане

К открытию велосезона и в рамках Года детей 21 мая в Нур-Султане состоится массовый велопробег, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на сайт
акимата столицы.
К участию в велопробеге приглашают всех жителей и гостей города. Его участники стартуют с проспекта Кабанбай батыра от площади Государственных символов и финишируют на парковке "Астана Арена". Всего им предстоит преодолеть дистанцию в пять километров.
Регистрация участников начнётся в 08:00, старт будет объявлен в 09:00. По словам организаторов, велопробег не является спортивным состязанием. Среди участников, зарегистрированных на финише, пройдёт лотерея и розыгрыш ценных призов.
В связи с проведением велопробега проспект Кабанбай батыра на участке от площади государственных символов РК до стадиона "Астана Арена" будет перекрыт с 09:00 до 10:00. Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторов на дорогах города.