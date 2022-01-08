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Куда обращаться по вопросам возврата казахстанских туристов из-за рубежа | BaigeNews.kz 8 января, 10:40
993
Фото: olyati.com

Куда обращаться по вопросам возврата казахстанских туристов из-за рубежа

Прорабатывается алгоритм возврата 7 636 казахстанских туристов из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта, передает BaigeNews.kz.

По всем возникающим вопросам касательно возврата туристов в Казахстан можно обращаться по номеру телефона +7 701 534 05 80.

Сообщается также, что во время чрезвычайного положения в стране отменяются спортивно-массовые, учебно-тренировочные сборы, тренировки, культурно-массовые мероприятия и работа творческих кружков.

Процедура возврата или замены билетов будет осуществляться по месту проведения по окончанию чрезвычайного положения в стране.

"Также в настоящее время продолжают свою деятельность в штатном режиме все объекты в сферах туризма и предоставления услуг, в том числе места размещения, туристские базы, санаторно-курортные объекты, зоны отдыха за исключением объектов активного зимнего отдыха в отдельных регионах. Вместе с тем, возврат средств или перенос срока на более благоприятный период ранее оплаченного отдыха (путевки, туры) будет осуществляться в рамках действующего законодательства по окончанию чрезвычайного положения в стране.

В настоящее время на зарубежных курортах находятся 7 636 казахстанских туристов. В связи с введенным чрезвычайным положением в стране, прорабатывается алгоритм возврата туристов из-за рубежа.

Администратор системы гарантирования прав граждан РК в сфере выездного туризма – КФ "Туристік Қамқор".

8 января, 10:40
993
Журналист

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