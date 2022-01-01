Пропавшего из летнего лагеря подростка нашли через девять лет в Туркестанской области

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Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области, в 2012 году в отдел полиции Тулькубасского района обратилось руководство детского дома города Арысь о том, что из летнего лагеря без вести пропал 15-летний воспитанник.
Стражи порядка сразу же зарегистрировали факт пропажи несовершеннолетнего и оперативно приступили к розыску подростка. Полицейские тщательно прочесали территорию лагеря и близлежащие места. Однако поисковые мероприятия не увенчались успехом.
И лишь спустя девять лет оперативники нашли пропавшего без вести.
"Сотрудники управления криминальной полиции установили, что пропавший много лет назад подросток находится в Келесском районе, где пасет домашний скот. Сейчас молодому человеку 24 года", − рассказали в полиции.
Найденного парня стражи порядка доставили в отдел полиции, где с ним побеседовали психологи. Как выяснилось, молодой человек добровольно ушел и захотел жить как взрослый. Он работал наемным пастухом и пас скотину.
Полицейские нашли и родственников парня. Также они связались с воспитателем детского дома, которая обратилась о пропаже ребенка.
Брат молодого человека и воспитатели детдома выразили огромную благодарность полицейским, которые нашли без вести пропавшего и вернули домой, к семье.
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