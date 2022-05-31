Таможенники из Мангистау попали под следствие за нарушение прав предпринимателя

Права предпринимателя в Мангистауской области нарушила необоснованная проверка. Прокуроры возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте главной транспортной прокуратуры РК, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что в Мангистауской области 4 апреля 2022 года сотрудники департамента государственных доходов досмотрели груз индивидуального предпринимателя, ввезенный из Ирана, с последующим доначислением таможенных платежей на 20 миллионов тенге.

Основанием послужило сообщение департамента экономических расследований о возможной экономической контрабанде. Проверка показала, что закон не предусматривает досмотр по таким основаниям, поэтому сам досмотр провели до подачи основной таможенной декларации. При досмотре не использовали систему управления рисками, которая специально внедрена для удалённой оценки добросовестности декларанта и дачи возможности добровольной корректировки таможенных сведений.

"Агентурное сообщение оказалось надуманным. В итоге предприниматель, исправно оплачивающий налоги с 2012 года, подвергся необоснованному уголовному преследованию по факту уклонения от уплаты таможенных пошлин, таможенных сборов. Он понёс убытки, связанные с хранением груза на складе временного хранения и простоем железнодорожного вагона. Учитывая отсутствие в действиях предпринимателя признаков преступления, 25 мая 2022 года транспортная прокуратура прекратила уголовное дело, — рассказали в ведомстве.

При этом по факту ограничения прав и законных интересов предпринимателя начали досудебное расследование по статье "Воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельностью". Следствие ведёт антикоррупционная служба РК.