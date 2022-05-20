Производитель "Боржоми" готов передать долю в компании властям Грузии

Компания IDS Borjomi International готова безвозмездно передать правительству Грузии контрольный пакет акций фирмы, владеющей заводами "Боржоми" по розливу минеральной воды, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на Интерфакс.
"IDS Borjomi International заявляет, что после переговоров с правительством Грузии контролируемая ею компания официально предложит правительству Грузии безвозмездную передачу доли. Этот шаг даст правительству Грузии участвовать в управлении международной компанией", - сказано в заявлении.
Данный шаг также позволит сохранить рабочие места на заводах.
Компания IDS Borjomi Georgia 29 апреля опубликовала заявление, в котором указала, что из-за финансовых сложностей приостанавливает работу в Грузии. Такая ситуация якобы сложилась из-за проведения специальной военной операции в Украине.
30 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщал, что вскоре станут известны "приятные новости" в связи с "Боржоми".
Компания IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, шестидесятипроцентной долей которой владеет компания "Альфа-групп". Её основателем является российский предприниматель Михаил Фридман, подпавший под санкции Запада из-за ситуации в Украине. 40% IDS Borjomi International принадлежат миноритарным акционерам.