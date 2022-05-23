Программа льготного кредитования не повлияет на рост стоимости авто - АКАБ

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Запуск программы льготного автокредитования по новым условиям напрямую не повлияет на рост стоимости автомобилей, считают в Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), передаёт BaigeNews.kz.

"Объём реализации по программе льготного автокредитования занимает не более 15 процентов (от объёма продаж авто в РК - прим. ред.) в год, поэтому сильного влияния на цены не будет. Помимо спроса по программе льготного автокредитования имеются другие факторы, которые влияют на стоимость автомобиля. Это и курс, это и стоимость комплектующих, сырья, логистики и так далее. В зависимости от этих факторов цена может корректироваться, но она и до этого корректировалась и может корректироваться ещё. Но напрямую программа льготного кредитования никакого влияния на цены не имеет", - сказал на брифинге директор по государственному регулированию АКАБ Кайрат Еламанов.

Более 14 тысяч заявок подали казахстанцы по программе льготного автокредитования на новых условиях. Она стартовала 16 мая. Подробнее о том, как купить авто по программе льготного кредитования, читайте в инструкции BaigeNews.kz.



