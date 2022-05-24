Проект строительства ЖК пересмотрят в Алматы

В прокуратуре Алматы отреагировали на возможное строительство ЖК на месте бывшего автобусного парка на улице Егизбаева, которое вызвало возмущение у горожан, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 2004 году земля (6,7246 гектара) предоставлена в частную собственность автопарка, а в 2007 году его целевое назначение изменено на "строительство административных и жилых зданий".

Там предполагается строительство жилого комплекса силами ТОО "Astana Realty Plus".

"Расчеты предельных параметров и показателей застройки, а также обеспеченность населения социальными объектами показали, что высота зданий на данной территории не может превышать 10-этажного уровня. В радиусе возможной будущей застройки есть лишь одно дошкольное учреждение, других организаций среднего образования и объектов здравоохранения не имеется. Проектная мощность расположенных в микрорайоне садов и школ не позволяет обеспечить всех жителей", — подчеркнули в прокуратуре.

Строительство еще не началось, прокуратурой внесён акт надзора для пересмотра проекта детальной планировки этого участка, также проведения общественных обсуждений для соблюдения интересов граждан.

