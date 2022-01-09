Финансирование посевных работ Казахстан увеличил вдвое

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В текущем году сумму финансирования планируется увеличить до 80 миллиардов тенге, что вдвое превышает уровень прошлого года.

АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" приступает к приему заявок на финансирование фермеров для проведения весенне-летних полевых работ по программе форвардного закупа. Об этом, как передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.



Сообщается, что с 14 января текущего года нацкомпания приступает к приему заявок на финансирование весенне-летних полевых работ по программе форвардного закупа. Это позволит фермерам страны своевременно подготовиться к проведению весенне-полевых работ.

При этом в текущем году сумму предварительного финансирования планируется увеличить до 80 миллиардов тенге, что вдвое превышает уровень прошлого года. Для сравнения сумма предварительной оплаты по данной программе, выделенной сельхозпроизводителям в весенний период — в 2020 году составила 24,4 миллиарда тенге, а в 2021 году — порядка 40 миллиардов тенге.

Также перечень закупаемых культур будет расширен до десяти наименований, таких как: пшеница мягкая, пшеница твердая, ячмень, овёс, подсолнечник, лён, рапс, соя, гречиха и кукуруза.

Для сдачи документов на финансирование фермерам необходимо обращаться в областные представительства АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", либо подать онлайн заявку на сайте fcc.kz.