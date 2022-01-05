Проблемы формирования цен на сжиженный газ в РК назвал мажилисмен

Фото: parlam.kz

Депутатский запрос, связанный с резким ростом цены на сжиженный нефтяной газ, Бакытбек Смагул адресовал и.о. премьер-министра Алихану Смаилову, передает BaigeNews.kz. Депутат отметил, что предпосылки были видны и до начала 2022 года. Вопросы, касающиеся рынка сжиженного газа, дефицита топлива, ценообразования в отрасли неоднократно поднимались, в том числе депутатами Мажилиса. Последнее такое обращение поступало от депутата Серика Ерубаева 10 ноября 2021 года.

"Часть из них (обращений - прим.ред.) была урегулирована, но часть так и не нашла решения. Министерство энергетики объясняет скачкообразный рост цены тем, что с 1 января 2022 года 100 процентов сжиженного нефтяного газа реализуется посредством электронной торговой площадки. Как оказалось, за три года (как вступил в силу закон - прим.ред.), рыночные механизмы на торговых площадках так и не сформировались. Торги проводились Министерством энергетики в режиме "ручного управления". Это привело к так называемым "кнопочным" аукционам, что дискредитировало механизм электронных площадок, и не просто не принесло результата, но и привело к сегодняшней кризисной ситуации", - сказал Бакытбек Смагул.

Он добавил, что в стране так и не был сформирован единый национальный рынок торговли сжиженным газом. Зато сформировался дефицит сжиженного газа, который в 2021 году составил около 15 процентов.

"Мы видим, как по ряду регионов в результате торгов оптовые цены, напротив, снизились. Это говорит о том, что есть проблемы и в самой процедуре проведения торгов, и в формировании розничной цены. Правительству с этим необходимо разбираться. С целью исключения спекуляций на оптовом рынке и повышения прозрачности торгов в прошлом году Парламентом были внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по организации биржевой торговли. Закон вступил в силу, однако новые правила реализации сжиженного газа Министерством энергетики до сих пор так и не разработаны", - сказал он.

Депутат добавил, что без урегулирования этих ключевых вопросов в Казахстане неизбежно будут наблюдаться ценовые всплески не только на сжиженный газ, но и на широкую линейку товаров, работ и услуг, от чего опять же пострадает простой потребитель.

"Мы все переживали за события, которые происходили в эти дни в Жанаозене, в Актау. Оперативная реакция и личный контроль Президента страны гарантировали разрешение ситуации и нахождение взаимоприемлемого решения. И теперь всем нам нужно сохранять спокойствие и стабильность в обществе, и как отметил Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, проявить ответственность", - сказал Бакытбек Смагул.

Напомним, по Казахстану в первые дни 2022 года прокатилась волна протестов. Начались они 2 января с Жанаозена. Там горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг. Была создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора.

4 января правительственная комиссия приняла решение о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО "ҚазМұнаГаз". После этого в Актобе протестующие также потребовали снизить цену на газ и освободить тех, кого задержали за участие в митинге. В итоге стоимость газа в Актобе снизят до 50 тенге за литр.

Вечером 4 января протесты в Алматы вылились в беспорядки. Сообщается, что сгорели полицейские служебные авто, ранен полицейский.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев дважды обращался к протестующим. Он призвал их не поддаваться на провокации, проявить благоразумие и пообещал, что законные требования будут внимательно учтены.

В Мангистау и Алматы ввели режим чрезвычайного положения. Здесь на период режима ЧП ввели комендантский час. Он будет действовать с 23:00 до 07:00. Указывается, что режим ЧП вводится в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан, в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан на период с 01:30 5 января 2022 года до 00:00 19 января 2022 года.

Кроме того, 5 января Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране и дал ряд поручений.