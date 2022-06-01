"Проблему жестокого обращения нужно решать тщательным контролем" — глава специализированного Дома ребёнка в проекте "2022"

В проекте "2022" на площадке BaigeNews.kz в качестве гостя — директор специализированного Дома ребенка Нур-Султана Сауле Кенжебаева. Отвечая на вопрос ведущих о жестоком обращении с детьми, спикер отметила, что сейчас ведётся строгий контроль за недопущением таких фактов.

"Конечно, эти вопросы обязательно должны контролироваться. Однозначно, контроль должен быть и внутренний, и внешний. И он есть, начиная с принципов заботы с уважением, который должен соблюдаться, и заканчивая контролем внешним, системой видеонаблюдения, национальным превентивным механизмом, который посещает интернатные учреждения. Я хотела бы вас уверить, что у нас таких случаев нет. И постараюсь пообещать, что случаев жестокого обращения с детьми не будет. Это ежедневный контроль", — сказала Сауле Кенжебаева.

При этом она признала, что, возможно, в целом по стране, эту проблему ещё полностью не искоренили.

"Очевидно, эта проблема, наверное, существует, с ней нужно бороться, её нужно изживать. И здесь очень строгие существуют критерии подхода к работе самих сотрудников, особенно, кто работает с детьми. Где-то есть, наверное, отголоски прошлого. Но всё-таки современная система интернатных учреждений, я думаю, на порядок выше и по своим требованиям, и по уровню, и по критериям", — отметила Кенжебаева.

Она рассказала, как принимает на работу и контролирует своих сотрудников.

"Когда мы даже объявляем вакансии, мы всегда просматриваем резюме, однозначно. Встречаемся с этим человеком. У меня есть мои хорошие помощники, специалисты. Один человек ничего не сделает. Нужна хорошая команда, тогда ты чего-то добьёшься. У нас есть психологи, которые работают с сотрудниками на предмет эмоционального выгорания, соответствия", — сказала Сауле Кенжебаева.

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