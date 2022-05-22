Признаки того, что квартиру хотят ограбить, назвал юрист

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С началом дачного сезона повышается количество краж в квартирах. Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов рассказал о том, на что стоит обратить внимание до того, как отправиться за город, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Прайм".

Юрист отметил, что, как правило, квартирные кражи не совершаются спонтанно. Готовясь к ним, злоумышленники определяют целесообразность проникновения в жилище (если там ценности), наиболее безопасное время (когда никого не будет дома), способ совершения преступления, и то, каким образом лучше всего скрыться с похищенным.

"Чтобы определить время преступления, используется наблюдение за квартирой и постоянно проживающими в ней людьми. Соответственно, если, выходя из квартиры или подъезда вы встречаете лиц, которых ранее никогда не видели, нужно проявить бдительность", - предупреждает эксперт.

Если в дверь или домофон позвонили, но после отклика никого не оказалось, это тоже повод повысить внимательность. Также вас должен насторожить и неожиданный визит представителей коммунальных или социальных служб, особенно если такие визиты повторялись.

"Если квартира расположена на верхних этажах, нужно обращать внимание на открытый вход на чердак, присутствие людей не только на крыше дома, где расположена квартира, но и на крышах соседних домов, откуда могут вести наблюдение как за квартирой, так и за окружающей обстановкой в целом. "Форточники" - великолепные скалолазы, и самый высокий этаж для них - не помеха", - отметил Миронов.

Пропажа ключей может быть "не только результатом личной невнимательности, но и явным свидетельством о подготовке к хищению ценностей из квартиры".

По мнению адвоката, не должны оставаться без внимания и внезапно возникшие проблемы с замком или участившиеся "сработки" охранной сигнализации.

Наличие меток на входной двери или почтовом ящике - тревожный сигнал. При этом метки могут быть самыми разными - от повешенного на ручке рекламного буклета до совершенно незаметного волоса или щепки между дверью и проёмом.

Нередко наводчиками выступают знакомые жертв. Поэтому насторожить должно и то, если обычно молчаливый коллега вдруг проявляет интерес к вашим планам на выходные или приятели сына интересуются, как в вашей семье принято хранить деньги или украшения.

Контроля требует и собственное поведение.

"Не храните по месту жительства крупных денежных сумм, не распространяйтесь излишне об имуществе в доме и о подарках супруге. Помните, что мы сами делаем наш дом крепостью", - предупредил юрист.