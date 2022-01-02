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Принц Уильям и Кейт Миддлтон проявили свои чувства друг к другу | BaigeNews.kz 2 января, 01:41
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Фото: Getty Images

Принц Уильям и Кейт Миддлтон проявили свои чувства друг к другу

Герцог и герцогиня Кембриджские очень редко демонстрируют на публике свои чувства больше, чем это позволено королевским протоколом, поэтому увидеть их в обнимку или хотя бы держащимися за руки практически нереально. Однако для Нового года супруги сделали исключение и поделились "закулисным" кадром, на котором позволили себе проявить свои эмоции, пишет "Фокус".

На снимке, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте герцогов, они сидят на заднем сидении роскошного авто. Кейт Миддлтон крепко держит супруга за руку, прислонившись к нему и прикрыв его ладонь своей. Они оба пребывают в отличном расположении духа и искренне улыбаются в камеру. Автор фото – Алекс Браммэл.

Этим кадром будущий король Великобритании с женой поздравили всех с наступившим Новым годом.

Сам снимок был сделан еще в сентябре. Судя по платью герцогини, они направлялись на премьеру 25 фильма о приключениях Джеймса Бонда "Не время умирать", которая состоялась в конце первого месяца осени в Королевском Альберт-холле в Лондоне.


#мировые новости #Великобритания #шоу-бизнес
2 января, 01:41
4267
Журналист

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