Принц Уильям и Кейт Миддлтон проявили свои чувства друг к другу

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Герцог и герцогиня Кембриджские очень редко демонстрируют на публике свои чувства больше, чем это позволено королевским протоколом, поэтому увидеть их в обнимку или хотя бы держащимися за руки практически нереально. Однако для Нового года супруги сделали исключение и поделились "закулисным" кадром, на котором позволили себе проявить свои эмоции, пишет "Фокус".

На снимке, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте герцогов, они сидят на заднем сидении роскошного авто. Кейт Миддлтон крепко держит супруга за руку, прислонившись к нему и прикрыв его ладонь своей. Они оба пребывают в отличном расположении духа и искренне улыбаются в камеру. Автор фото – Алекс Браммэл.

Этим кадром будущий король Великобритании с женой поздравили всех с наступившим Новым годом.



Сам снимок был сделан еще в сентябре. Судя по платью герцогини, они направлялись на премьеру 25 фильма о приключениях Джеймса Бонда "Не время умирать", которая состоялась в конце первого месяца осени в Королевском Альберт-холле в Лондоне.





