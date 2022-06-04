Применивших электрошокеры при задержании туристов из Казахстана уволили в Узбекистане

Двое сотрудников правоохранительных органов Самарканда, которые при задержании казахстанских туристов использовали электрошокеры, лишились должностей, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на УзА.
Прокуратура возбудила против них уголовное дело. Об этом было объявлено на пресс-конференции с участием начальника УВД Самаркандской области.
Инцидент произошёл в ночь на 21 мая. Сотрудники патрульно-постовой службы ГОВД Самарканда задержали нескольких туристов, в том числе прибывших из Казахстана, и с применением электрошокеров доставили их в отделение для установления личности, несмотря на то что те показали свои документы.
По заявлению одной из потерпевших, у туристов изъяли личные вещи и документы. Сотрудник, представившись старшим, уговаривал удалить все видео, которые они записали в ходе задержания, и «не раздувать это дело». Спустя два часа туристов отпустили.
В МВД Узбекистана позднее заявили, что сотрудники грубо нарушили нормы профессиональной этики и превысили полномочия. На инцидент отреагировал МИД Казахстана, попросив узбекские власти разобраться в ситуации.