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Прием заявлений для участия в январском ЕНТ продлен до 21 января. Об этом сообщил глава министерства образования и науки Асхат Аймагамбетов передает BaigeNews.kz.

"Прием заявлений для участия в январском ЕНТ продлен до 21 января. Ранее прием заявок был запланирован на период с 24 декабря до 5 января. Однако в связи с возникшей ситуацией и с учетом интересов абитуриентов, Министерством образования и науки было принято решение о продлении срока до 21 января", - сообщил Аймагамбетов.

Само проведение ЕНТ, запланированное на период с 10 января по 10 февраля, также перенесено и будет проходить с 25 января по 22 февраля. По словам министра, почти 100 тысяч человек ранее уже подали свои документы.

Также министерством принято решение о продлении сроков сдачи документов и зачисления в магистратуру и докторантуру до 24 января включительно.