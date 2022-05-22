"Приехали на место ЧП – чувства ужасные" – шымкентцы рассказали о последствиях взрыва

Фото: Коркем Усибалиева

В Шымкенте 21 мая произошёл взрыв в аптеке, унесший жизни троих человек. Сегодня на месте ЧП побывал корреспондент BaigeNews.kz , поговорил с очевидцами, побывал на объекте, где случилась трагедия, а также увидел, что сейчас происходит в перинатальном центре и жилом доме, которые пострадали от последствий взрыва.

Место взрыва: межбольничная аптека





Фото: Коркем Усибалиева

Фото: Коркем Усибалиева

На месте взрыва находятся сотрудники ДЧС, полицейские, а также коммунальные службы. Если подойти ближе, можно увидеть аптеку, где произошёл взрыв. Здесь же − перинатальный центр.





Фото: Коркем Усибалиева





Фото: Коркем Усибалиева

Фото: Коркем Усибалиева

Фото: Коркем Усибалиева

Комментарии очевидцев ЧП

Первым о взрыве узнали жители, чьи дома находятся по соседству с роддомом. Некоторые очевидцы помогали спасателям эвакуировать рожениц и детей. Некоторые рассказывают, что слышали взрыв даже будучи очень далеко от места происшествия.

"Мы живём на другом конце города, но услышали и почувствовали этот взрыв. Потом узнали о ситуации в Интернете. Сложилось впечатление, что упало что-то тяжёлое. Сегодня приехали на место ЧП – чувства ужасные", − говорит жительница Шымкента.

"Я услышал взрыв в 12 часов дня примерно. Мы шли в кафе, потом услышал хлопок, но я не понял, что случилось. Когда увидел пожарных и "скорые", понял, что дело серьёзное. Я бросил свои дела и помогал таскать технику, которая находилась в аптеке", − рассказывает житель города.

"Я живу рядом, прихожу с рынка пешком, а тут пожарные, скорая помощь и полицейские. Соседка бежит и спрашивает: "Где дочка?", а она тогда была в школе. Соседка также говорит: "Я подумала из-за сильного хлопка, что война началась", − делится ещё одна жительница Шымкента.

Как выглядит сейчас областной перинатальный центр № 1

На территории роддома лежат кирпичи и огромное количество осколков, ходить тут опасно. Работают коммунальщики. Также можно увидеть медсестёр, которые перевозят медицинскую аппаратуру в другое здание.





Фото: Коркем Усибалиева





Фото: Коркем Усибалиева





Фото: Коркем Усибалиева

Фото: Коркем Усибалиева

Молодая семья осталась без квартиры из-за взрыва

Молодая семья с тремя детьми лишились своего жилья в одночасье. Они проживают на втором этаже дома, расположенного напротив межбольничной аптеки, где произошёл взрыв. В момент ЧП Зарема Бекбауова вместе с детьми была на рынке, а вернувшись домой, обнаружила у себя на балконе огромный кусок бетона.

Фото: Коркем Усибалиева





Фото: Коркем Усибалиева

Взрыв также повредил окна, несколько комнат в квартире, мебель.





Фото: Коркем Усибалиева





Фото: Коркем Усибалиева

Сейчас женщина с ужасом вспоминает, что им пришлось пережить.

"Мой супруг вчера был на работе. Слава богу, дома никого не было, но пострадала наша квартира. Мы, узнав о взрыве, вернулись домой, нас несколько часов не пускали в наши квартиры. Зашли, увидели весь ужас. Потом приходили люди из акимата, сотрудники ДЧС и следователи, сказали нам, что всё восстановят после суда. Но сейчас идет дождь, я же не могу во время непогоды сидеть и ждать, когда пройдёт суд. Надеюсь на то, что нашу квартиру восстановят", − говорит Зарема.





Фото: Коркем Усибалиева

Напомним, взрыв произошёл 21 мая в здании частной аптеки, расположенной рядом с областным перинатальным центром №1 в Шымкенте. В тот момент в роддоме находилось 189 пациентов и 65 сотрудников.



Погибли три человека – сторож роддома, младенец и рабочий строительной компании.



От взрывной волны пострадал пятиэтажный жилой дом. Основной удар пришёлся на квартиру на последнем этаже.



По факту взрыва начато досудебное расследование.