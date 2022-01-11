Причастную к беспорядкам в Алматы преступную группу задержали в Туркестанской области

Полицейские задержали преступную группу в Туркестанской области.
В Туркестанской области полицейские задержали преступную группу с оружием, причастную к массовым беспорядкам в Алматы, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Сообщается, что полицейские в Туркестанской области на блокпосту задержали трех молодых мужчин, которые снимали на камеру мобильных телефонов свое участие в массовых беспорядках.
"На блокпосту Актас по трассе Алматы-Термез-Ташкент сотрудники Казыгуртского РОП задержали автомашину марки "Тойота", в которой находились четверо жителей Сарыагашского и Келесского районов. При проверке оперативники обнаружили в автомобиле пистолет, он был изъят", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 287 Уголовного кодекса РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Все подозреваемые лица находятся под стражей. Проводится досудебное расследование.
Напомним, всего по Туркестанской области установлено 30 блокпостов, где в круглосуточном режиме несут дежурство полицейские и военные.