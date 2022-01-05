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Пассажиры столичных автобусов могут ездить бесплатно при проблемах с QR-оплатой | BaigeNews.kz 5 января, 12:06
840
Фото: 24.kz

Пассажиры столичных автобусов могут ездить бесплатно при проблемах с QR-оплатой

Общественный транспорт в Нур-Султане курсирует в штатном режиме, заявили в пресс-службе City Transportation Systems, передает BaigeNews.kz.

При этом в CTS отметили, что имеются перебои со связью, из-за чего не все автобусы можно отследить онлайн. Однако компания позвонила в столичные автобусные парки и убедилась, что все автобусы на линии.

Кроме того, если у пассажиров возникнет проблема с оплатой проезда через QR, то они могут проехать бесплатно. В пресс-службе CTS добавили, что водителей и кондукторов известили о нововведении.


#общественный транспорт #автобус #беспорядки #Нур-Султан
5 января, 12:06
840
Журналист

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