Пассажиры столичных автобусов могут ездить бесплатно при проблемах с QR-оплатой

Фото: 24.kz

Общественный транспорт в Нур-Султане курсирует в штатном режиме, заявили в пресс-службе City Transportation Systems, передает BaigeNews.kz.

При этом в CTS отметили, что имеются перебои со связью, из-за чего не все автобусы можно отследить онлайн. Однако компания позвонила в столичные автобусные парки и убедилась, что все автобусы на линии.

Кроме того, если у пассажиров возникнет проблема с оплатой проезда через QR, то они могут проехать бесплатно. В пресс-службе CTS добавили, что водителей и кондукторов известили о нововведении.