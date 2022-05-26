Президенты Казахстана и Кыргызстана подписали совместное заявление





Об этом он

Во время официального визита в Кыргызстан президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил слаженную работу по линии правительств двух стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.Об этом он заявил на переговорах в расширенном составе с участием официальных делегаций Казахстана и Кыргызстана в Бишкеке. Говоря о динамично развивающихся межгосударственных отношениях, Касым-Жомарт Токаев отметил активный и доверительный политический диалог на высшем уровне, слаженную работу по линии правительств двух стран.

Касым-Жомарт Токаев назвал успешным ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам государственного визита кыргызского лидера в Казахстан. В частности, речь идет об активизации контактов между двумя правительствами, создании модернизированного пункта пропуска "Кордай — Ак Жол", укреплении военно-технического сотрудничества, оказании регулярной гуманитарной помощи и эффективной работе по обмену электроэнергией.Вместе с тем глава государства указал на необходимость поиска новых форм взаимодействия в условиях турбулентности мировой экономики.Лидер Казахстана акцентировал внимание на вопросах увеличения товарооборота за счет расширения взаимной экспортной номенклатуры, улучшения пропускной способности казахско-кыргызской границы, включая внедрение цифровых решений в таможенных процедурах.Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил важность налаживания полномасштабного взаимодействия между областями, включая организацию первого Форума межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.В рамках встречи лидерам Казахстана и Кыргызстана был продемонстрирован видеоотчет о начале строительства индустриального торгово-логистического комплекса "Алатау" в районе пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек". Создание ИТЛК позволит сократить количество посредников, снизить стоимость продукции для конечного потребителя и повысить скорость поставок.По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров подписали Совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень, дальнейшую активизацию партнерства и координацию действий на международной арене.Затем в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:1. Протокол о намерении заключения соглашения о сотрудничестве между акиматом Алматинской области Республики Казахстан и аппаратом полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области.2. Меморандум о сотрудничестве между акиматом Туркестанской области Республики Казахстан и аппаратом полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Ошской области.3. Меморандум о сотрудничестве между акиматом Жамбылской области Республики Казахстан и аппаратом полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Таласской области.4. Меморандум между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан, Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и ТОО "JOINT TECHNOLOGIES" об инвестировании в инфраструктуру индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек".5. Меморандум о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства Республики Казахстан и Кыргызской Республики в области сельского хозяйства.6. Соглашение между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики по профилактике и тушению природных пожаров на приграничных территориях.7. Соглашение между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания.8. Протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о сотрудничестве в области образования от 4 июля 2006 года.9. Протокол о внесении изменений и дополнений в договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года.10. Совместный план мероприятий Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Министерства иностранных дел Кыргызской Республики на 2022 год по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.11. Меморандум о сотрудничестве между аппаратом Полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Чуйской области Кыргызской Республики и акиматом Карагандинской области Республики Казахстан.

12. Меморандум о сотрудничестве между аппаратом полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Баткенской области Кыргызской Республики и акиматом Актюбинской области Республики Казахстан.

13. Меморандум о сотрудничестве между аппаратом полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области Кыргызской Республики и акиматом Атырауской области Республики Казахстан.