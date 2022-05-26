Президенты Казахстана и Кыргызстана обсудили вопросы сотрудничества стран

Президенты Казахстана и Кыргызстана провели встречу в узком формате, передаёт BaigeNews.kz
cо ссылкой на сайт Акорды.
Президент Казахстана поблагодарил Садыра Жапарова за приглашение посетить с официальным визитом братскую Кыргызскую Республику.
"Я с большим удовлетворением принял Ваше приглашение. Этот визит имеет особое значение. Уверен, он позволит укрепить наше стратегическое партнёрство и придаст мощный импульс дальнейшему сотрудничеству между нашими странами. Нет никаких сомнений в том, что Кыргызстан для Казахстана является самым близким во всех отношениях государством. В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном. За этот период расширились горизонты взаимодействия, ещё более окрепла наша дружба. На всех уровнях налажен политический диалог, основанный на взаимном доверии. Действуют межгосударственные, межпарламентские и межправительственные советы. Тесная координация налажена между министерствами иностранных дел двух стран. Хочу отметить, что такие крепкие связи Казахстан установил только с Кыргызской Республикой", – сказал Токаев.
Садыр Жапаров поблагодарил Токаева за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом в Кыргызстан. Президент Кыргызстана высказал уверенность в том, что переговоры внесут значительный вклад в развитие сотрудничества двух государств.
"Наши братские страны тесно сотрудничают. Между нашими государствами нет какого-либо недопонимания даже на региональном уровне. Наши отношения развиваются в духе абсолютной дружбы", – сказал президент Кыргызстана.
Лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов казахско-кыргызского стратегического партнёрства, уделив особое внимание расширению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Наряду с этим были рассмотрены проблемы региональной повестки дня.