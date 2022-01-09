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"Президент работает в режиме нон-стоп" - Берик Уали | BaigeNews.kz 9 января, 19:58
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"Президент работает в режиме нон-стоп" - Берик Уали

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев работает сейчас в режиме нон-стоп, передает BaigeNews.kz.

Об этом пресс-секретарь главы государства Берик Уали заявил в эфире телеканала "Хабар 24".

"С момента начала событий в Мангистауской области 4 января, как вы знаете, мирные митинги затем превратились в террористическую атаку. В это время глава государства был в Акорде, работал, следил за ситуацией. Президент работает в режиме нон-стоп, можно отметить, на полном контроле держит ситуацию в стране", - сказал Берик Уали.

По его словам, когда ситуация набрала критический оборот, чтобы стабилизировать положение в стране, Президент своевременно принял смелые решения, через эфиры выпускал обращения народу Казахстана

#протесты в Казахстане
9 января, 19:58
11459
Журналист

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