Президент поздравил с юбилеем Мырзатая Жолдасбекова

Глава государства поздравил с 85-летием видного государственного и общественного деятеля Мырзатая Жолдасбекова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В поздравительной телеграмме Касым-Жомарт Токаев отметил, что Мырзатая Жолдасбекова знают как государственного и общественного деятеля, учёного, талантливого писателя.

"Начав свой трудовой путь с педагогической деятельности, успешно работая на ответственных постах министра, заместителя премьер-министра, посла, ректора университета, директора Президентского центра, Вы внесли большой вклад в повышение авторитета и престижа нашей страны. Вами были предложены новые подходы к творчеству акынов-жырау, наследие которых является достоянием нашей литературы. Ваши исследования убедительно продемонстрировали особую роль искусство айтыса в духовной жизни казахского народа. Большое внимание Вы уделили глубокому изучению орхоно-енисейских надписей. Написанные Вами книги "Ежелгі әдебиет нұсқалары", "Күлтегін", "Асыл сөздің атасы", "Кісілік кітабы", "Таңғаламын өмірдің ғажабына" и другие труды стали ярким образцом популяризации наших национальных ценностей. Надеюсь, что Вы и впредь будете принимать самое активное участие в общественно-политической жизни страны", — говорится в поздравительной телеграмме.