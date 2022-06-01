Президент поздравил казахстанцев с Днём защиты детей

Фото: Артём Чурсинов

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днём защиты детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Международный день защиты детей — прекрасный праздник, наполненный особой радостью и теплотой. Этот день еще раз напоминает нам всем, что в мире нет ничего важнее счастья и улыбок детей. Создание благоприятных условий для всестороннего развития подрастающего поколения всегда было одной из главных задач нашего государства. Мы строим уютные детские сады и современные школы, открываем инновационные центры, дворцы школьников и спортивные площадки, запускаем кружки и секции", — отметил Глава государства.

Президент добавил, что в рамках Года детей в Казахстане реализуют много новых полезных проектов, проходят различные мероприятия, нацеленные на раскрытие потенциала каждого ребёнка.