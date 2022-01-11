Токаев поручил сократить утильсбор, а заодно и функции оператора РОП

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Предприниматели и население Казахстана недовольны работой ТОО "Оператор РОП". С таким заявлением на заседании Мажилиса Парламента выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает BaigeNews.kz.
Президент напомнил, что в Казахстане недовольные граждане организовали общественное движение против "Оператора РОП".
"Я поручаю Правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжению утилизационным сбором компанией "Оператор РОП". Этим должна заниматься государственная организация, как положено", - подчеркнул Токаев.
По его словам, следует пересмотреть ставки по утилизационным сборам. Так, функции государства по утилизации, поддержке автомобильной промышленности, машиностроения "никто не отменял".
"Нужно конструктивно обсудить данный вопрос с бизнесом, общественностью. Следует рассмотреть вопрос предоставления покупателям отечественных автомобилей и сельхозтехники ваучеров за счет утилизационного сбора. Проработать и иные другие общественно полезные способы использования его средств", - заключил Президент.
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