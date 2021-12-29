Президент подписал закон об уполномоченном по правам человека

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан закон РК "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан", передает BaigeNews.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства подписал ряд законов, регулирующих деятельность Уполномоченного по правам человека в Казахстане:
- закон РК "О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан";
- закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан";
- закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан".
Об Уполномоченном по правам человека. Этот институт призван защищать права человека от посягательств государственных должностных лиц, обеспечивать развитие законодательства и правоприменительной практики, разрабатывать и внедрять просветительские программы.
По данным Национального центра по правам человека, по информации на ноябрь 2021 года в адрес Уполномоченного по правам человека в РК поступило
в общей сложности 1614 обращений.
Чаще всего е жалобы граждан касались вопросов действий или бездействия должностных лиц прокуратуры и полиции (298 обращений), а также обжалования судебных актов (215 обращений).