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Президент подписал закон об уполномоченном по правам человека | BaigeNews.kz 29 декабря, 20:55
2154
Фото: akorda.kz

Президент подписал закон об уполномоченном по правам человека

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан закон РК "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан", передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства подписал ряд законов, регулирующих деятельность Уполномоченного по правам человека в Казахстане:
  • закон РК "О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан";
  • закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан";
  • закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан".
Об Уполномоченном по правам человека. Этот институт призван защищать права человека от посягательств государственных должностных лиц, обеспечивать развитие законодательства и правоприменительной практики, разрабатывать и внедрять просветительские программы.

По данным Национального центра по правам человека, по информации на ноябрь 2021 года в адрес Уполномоченного по правам человека в РК поступило в общей сложности 1614 обращений.

Чаще всего е жалобы граждан касались вопросов действий или бездействия должностных лиц прокуратуры и полиции (298 обращений), а также обжалования судебных актов (215 обращений).


#закон #Касым-Жомарт Токаев
29 декабря, 20:55
2154
Журналист

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