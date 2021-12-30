Волонтера Курмета Талапказы наградили медалью "Халық алғысы"

Волонтер из Шымкента Курмет Талапказы награжден медалью "Халық алғысы" за активное участие в сборе сена для борьбы с джутом
на западе Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба акимата Туркестанской области, передает BaigeNews.kz
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"Курмет Талапказы, объединивший волонтеров из-за засухи в западных регионах страны, внесший особый вклад в заготовку кормов в эти области, был удостоен медали "Халық алғысы" Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Награду в знак благодарности страны вручил руководитель управления общественного развития Туркестанской области Ансар Усербаев. Он подчеркнул, что патриотизм Курмета является примером для молодежи. Руководитель управления вручил ему памятный подарок, отметив, что трудолюбивая общественность Туркестанского региона всегда поддерживает добрые начинания", - говорится в сообщении
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В акимате отметили, что в этом году жители Туркестанской области приняли активное участие в работе по перевалке сена в Мангистау. При поддержке акимата Туркестанской области и компании "Қазақстан темір жолы" в Мангистаускую область доставлено 100 вагонов кормов.
Ранее стало известно, что по поручению министра образования и науки Асхата Аймагамбетова Курмету Талапказы предоставят возможность бесплатно получить высшее образование
в Южно-Казахстанском университете имени Мухтара Ауэзова.
Кроме этого, 24-летнему парню из Шымкента подарили трехкомнатный дом. Как пишет издание otyrar.kz
, денежные средства собирали всей страной, не обошлось и без помощи меценатов. Всего собрали около 18,5 миллиона тенге.