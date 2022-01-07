Токаев поздравил православных с Рождеством

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"Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю православных граждан с Рождеством Христовым! К сожалению, в связи со сложной обстановкой в стране и введенным чрезвычайным положением верующие не смогут отпраздновать его согласно всем традициям. Но оставаясь дома рядом с самыми близкими, важно помнить, что этот светлый, добрый праздник олицетворяет непреходящие духовно-нравственные ценности, идеи гуманизма и милосердия, вселяет надежду и веру в лучшее. Православие всегда вносило большой вклад в сохранение мира и согласия, укрепление атмосферы взаимопонимания и доверия в нашем обществе. Многообразие религий, традиций и культур является прочной основой нашей государственности. Сегодня нам как никогда важно проявить сплоченность и солидарность, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в стране. Уверен, вместе мы преодолеем все трудности и испытания, сохранив наше главное достояние – единство нашего народа!" - говорится в поздравлении Главы государства.Президент также пожелал казахстанцам здоровья, счастья и благополучия.
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