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Токаев поздравил православных с Рождеством | BaigeNews.kz 7 января, 09:01
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Фото: inform.kz

Токаев поздравил православных с Рождеством

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством Христовым, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю православных граждан с Рождеством Христовым! К сожалению, в связи со сложной обстановкой в стране и введенным чрезвычайным положением верующие не смогут отпраздновать его согласно всем традициям. Но оставаясь дома рядом с самыми близкими, важно помнить, что этот светлый, добрый праздник олицетворяет непреходящие духовно-нравственные ценности, идеи гуманизма и милосердия, вселяет надежду и веру в лучшее. Православие всегда вносило большой вклад в сохранение мира и согласия, укрепление атмосферы взаимопонимания и доверия в нашем обществе. Многообразие религий, традиций и культур является прочной основой нашей государственности. Сегодня нам как никогда важно проявить сплоченность и солидарность, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в стране. Уверен, вместе мы преодолеем все трудности и испытания, сохранив наше главное достояние – единство нашего народа!" - говорится в поздравлении Главы государства.
Президент также пожелал казахстанцам здоровья, счастья и благополучия.

Сообщалось, что жителей Казахстана просят воздержаться от массовых скоплений во время Рождества.
#праздники #режим ЧП #Акорда
7 января, 09:01
669
Журналист

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