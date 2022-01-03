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Президента Бразилии Жаира Болсонару срочно госпитализировали | BaigeNews.kz 3 января, 22:39
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Фото: infobrics.org

Президента Бразилии Жаира Болсонару срочно госпитализировали

Сейчас его состояние стабильно.

Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован, возможно, это вновь связано с кишечной непроходимостью, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА новости.

В июле 2021 года Болсонару уже оказывался в больнице по этой же причине. Он был выписан после четырех дней госпитализации.

По данным бразильских СМИ, Болсонару госпитализировали в экстренном порядке рано утром в понедельник. В результате бразильский лидер был вынужден прервать свой отпуск на юге страны. Сейчас его состояние стабильно, говорится в сообщении больницы.

"(У президента) кишечная субокклюзия, он стабилен, проходит лечение", — отмечается в сообщении.

#мировые новости
3 января, 22:39
2295
Журналист

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