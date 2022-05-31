Преподаватели Satbayev University обсудили с сенаторами предстоящий референдум

Фото: пресс-служба Satbayev University

31 мая депутаты Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов, Динар Нукетаева, Султанбек Макежанов посетили Satbayev University, чтобы обсудить изменения в конституции, вынесенные на референдум, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече с преподавателями присутствовали казахстанский учёный и общественный деятель Рахман Алшанов, секретарь маслихата города Алматы Станислав Канкуров, ректор университета Мейрам Бегентаев и проректор по социально-культурному развитию Мансур Алимханов.

После выступления почётных гостей, собравшиеся обсудили грядущий референдум и изменения, которые произойдут в обществе. Преподаватели университета задавали вопросы и охотно поддерживали дискуссию. Для депутатов состоявшаяся встреча также стала прекрасным опытом.

"Наша встреча прошла на хорошей волне. Люди прекрасно понимают, какие изменения будут внесены в Конституцию. И самое главное — это поддержка, которую мы ощутили. Сегодня на обсуждении люди говорили, что Новый Казахстан должен быть справедливым, ведь где есть справедливость — там будет и доверие к власти. Соревнование между политическими партиями, равный доступ к богатствам, общий труд на благо родины — люди верят в эти преобразования, и эта вера дает уверенность в том, что новые положения конституции принесут хорошие плоды. Это слова, которые звучали на всех наших встречах", — рассказал депутат Бакытжан Жумагулов.

Это не первая встреча, посвященная референдуму, проведенная в Satbayev University. Ранее состоялась серия эдвайзерских часов "Саяси жаңғыру — Жаңа Қазақстанға апарар жол" и дебаты клуба Technokrat, также посвященные обсуждению конституционной реформы.