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Премии и гранты в вузы без ЕНТ получат призеры международных олимпиад | BaigeNews.kz 29 декабря, 21:37
2304
Фото: pixabay.com

Премии и гранты в вузы без ЕНТ получат призеры международных олимпиад

О мерах поддержки талантливых учащихся рассказали в Министерстве образования и науки Казахстана, передает BaigeNews.kz.

По словам главы ведомства, 2021 год для казахстанских школьников стал урожайным на медали.

Ребята завоевали 26 медалей из 31 возможной на мировых олимпиадах, обновив тем самым рекорды последних лет. Всего в копилке сборной Казахстана две золотые, 13 серебряных и 11 бронзовых медалей.
"В этом году в своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил разработать меры для поддержки таких одаренных детей. Для реализации этой задачи министерством были подготовлены поправки в законодательство. Сейчас законопроект уже внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента РК. Поправки предусматривают предоставление грантов для обучения в вузах без ЕНТ, то есть на внеконкурсной основе, призерам международных предметных олимпиад, а также выплату единовременных денежных премий как школьникам-призерам олимпиад, так и педагогам-тренерам за подготовку победителей этих олимпиад", — написал на своей странице в Facebook министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.
Планируется, что обладатели золотой медали смогут получить денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, серебряной медали — 1000 МРП, бронзовой медали — 500 МРП.

#гранты #вуз #МОН РК #школьное образование #высшее образование
29 декабря, 21:37
2304
Журналист

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