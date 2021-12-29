Премии и гранты в вузы без ЕНТ получат призеры международных олимпиад

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"В этом году в своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил разработать меры для поддержки таких одаренных детей. Для реализации этой задачи министерством были подготовлены поправки в законодательство. Сейчас законопроект уже внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента РК. Поправки предусматривают предоставление грантов для обучения в вузах без ЕНТ, то есть на внеконкурсной основе, призерам международных предметных олимпиад, а также выплату единовременных денежных премий как школьникам-призерам олимпиад, так и педагогам-тренерам за подготовку победителей этих олимпиад", — написал на своей странице в Facebook министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.Планируется, что обладатели золотой медали смогут получить денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, серебряной медали — 1000 МРП, бронзовой медали — 500 МРП.
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