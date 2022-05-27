Премьер РК призвал главу КТК обеспечить дальнейшую безаварийную эксплуатацию нефтепровода

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с гендиректором Каспийского трубопроводного консорциума Николаем Горбанем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал правительства РК.

Алихан Смаилов и Николай Горбань обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по транспортировке казахстанской нефти на экспорт. На сегодня ограничения пропускной способности нефтепровода сняты, приём нефти от казахстанских грузоотправителей восстановили в полном объеме. Все выносные причальные устройства находятся в эксплуатации.

Глава кабмина отметил важность обеспечения своевременной реализации проекта по устранению узких мест трубопроводной системы КТК для транспортировки дополнительных объемов нефти. Его старт начнётся после завершения проекта будущего расширения на Тенгизском месторождении.