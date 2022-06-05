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Представители общественного совета Алматы проголосовали на референдуме | BaigeNews.kz вчера, 18:03
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Фото: Instagram_bogdan_djepka

Представители общественного совета Алматы проголосовали на референдуме

Представители общественного совета Алматы проголосовали на референдуме по внесению поправок в Конституцию страны, передаёт BaigeNews.kz.

Богдан Джепка, активист и защитник прав людей с особенными потребностями, сделал свой выбор в Турксибском районе.

"Доступность есть, всё для людей с инвалидностью разных групп готово. Трафареты со шрифтом Брайля, компьютер с наушниками. Поговорил с председателем избирательного участка. Говорит, жители идут целыми семьями", - написал Богдан Джепка на своей странице в Instagram.

Другой представитель общественного совета Марат Шибутов призвал активно участвовать в референдуме.


"Не упускайте свой шанс поучаствовать в историческом событии – у нас не каждый день референдумы проходят!" - отметил политолог и общественный деятель на своей странице в Instagram.

Своими впечатлениями поделился ещё один активист и член общественного совета Улан Инкарбеков.

"Референдум был организован по мне на высшем уровне, для маломобильных лиц была организована доставка до избирательного участка и обратно на инватакси, а кабины для голосования вполне доступны", - отметил Улан на своей странице в Facebook.


#референдум #поправки в Конституцию #Конституция
вчера, 18:03
394
Журналист

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