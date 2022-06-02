Председатель суда Нур-Султана Тлектес Барпибаев освобожден от должности

Фото: sud.gov.kz

Председатель суда Нур-Султана Тлектес Барпибаев освобождён от занимаемой должности, сообщает BaigeNews.kz.



Информацию подтвердили в пресс-службе столичного суда.

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Барпибаев родился в 1960 году в Алма-Атинской области, в Джамбулском районе, селе Кастек.

В 1986 году окончил КазГУ.

В разные годы был председателем коллегии по гражданским делам суда Алматы, председателем Южно-Казахстанского областного суда.

С 2007 по 2012 год - председатель суда Алматы, с 2012 по 2013 год — председатель Алматинского областного суда.

В 2013 году был назначен на должность председателя суда города Астаны.

Таким образом, Барпибаев проработал на этой должности почти 10 лет.

Напомним, Антикоррупционная служба начала проверку в отношении председателя суда Нур-Султана Тлектеса Барпибаева по факту использования частного самолета, о котором ранее писали СМИ. Также в сети распространилась информация о том, что Барпибаев якобы заразился коронавирусной инфекции, находясь у своего сына — дипломата в Германии. Позже в министерстве иностранных дел подтвердили информацию о том, что к одному из казахстанских дипломатов в посольстве РК в Германии в гости приезжали родители. У одного из гостивших был обнаружен коронавирус.