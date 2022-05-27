Предприниматели не могут воспользоваться нулевой ставкой утильсбора на сайте "Жасыл Даму"

Фото: pixabay.com

Международные перевозчики не могут воспользоваться нулевой ставкой утилизационного сбора для регистрации седельных тягачей. Проблема возникла в личном кабинете на сайте АО "Жасыл Даму", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НПП "Атамекен".

Сообщается, что после выставления счета водитель должен доказать, что он действительно международный перевозчик, приложив карточку допуска в личном кабинете. Иначе сбор необходимо будет оплатить по старой ставке. Однако у такого алгоритма есть проблемы.

"Дело в том, что карточку допуска на авто водитель получит после того, как машина пройдет регистрацию, то есть получит государственный номерной знак, а уплата утильсбора одна из ступеней при регистрации. При этом в приказе Минэкологии требуется именно удостоверение допуска на компанию, а не на транспортное средство", — рассказал управляющий директор-директор департамента логистики и перевозок НПП РК "Атамекен" Мурат Амрин.

В то же время у компаний, которые занимаются перевозками в международном направлении, есть удостоверение допуска, своего рода лицензия, которая дает компании право работать на международных перевозках.

О проблеме в НПП "Атамекен" сообщил водитель из Караганды Владимир Евдошенко. Ему личном кабинете выставили счет в размере 1 684 650 тенге и он почти 1,5 недели пытается решить проблему.

"Если нажать "подписать", то я автоматически дам согласие и потом будет сложно вернуть средства. Стал звонить в их колл-центр, там начали задавать некоренные вопросы, например, а точно ли вы будете ездить на машине, а вдруг вы для других регистрируете, а если сейчас на регистрацию машину поставите по нулевой ставке, а потом не будете работать за рубеж? После чего сказали, что ждут пояснения от министерства по методике", — рассказал он.

Предприниматель начал звонить в министерства экологии, геологии и природных ресурсов, а также индустрии и инфраструктурного развития. В МИИР пояснили, что в методике есть пункт со звездочкой, где сказано: в отношении седельных тягачей, используемых для международных перевозок, импортируемых транспортными компаниями, при наличии удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов, выданного уполномоченным органом, осуществляющим государственный контроль в сфере автомобильного транспорта, до 1 января 2025 года применяется коэффициент 0.

"После всех пояснений снова начал звонить в "Жасыл Даму", рассказал про сноску, сидел, зачитывал им пункт, на что мне ответили, что они об этом знали, но ждут пояснения от Минэкологии. Зачем столько времени морочили голову, если они все знали? Почему сразу не рассказали?", — задается вопросом Владимир Евдошенко.

Позднее он повторно попытался зайти в личный кабинет, но сайт не открывался, на странице велись технические работы.

"Мы были рады, подумали, что, наверное, исправляют нашу проблему. Но после всех работ наша проблема не была решена и сайт по-прежнему просит прикрепить карточку. Начал повторно звонить в компанию, но два дня там просто не поднимают трубку. Дело в том, что я должен поставить машину в залог, так как при покупке воспользовался программой фонда "Даму" по поддержке МСБ, теперь мне звонит банк, а я не работаю потому что не могу машину зарегистрировать", — поделился водитель.

Мурат Амрин рассказал, что палата предпринимателей связалась с Минэкологии и попросила дать письменное разъяснение. Также направили два официальных письма в Минэкологии и АО "Жасыл Даму" относительно процедуры регистрации и устранения ошибок в системе".

Напомним, с 14 мая 2022 года в Казахстане действует нулевая ставка на седельные тягачи, используемые на международных перевозках грузов полной (технически допустимой максимальной) массой от 12 до 50 тонн — 0 тенге, вместо 1 684 650 тенге и 3 216 150 тенге.