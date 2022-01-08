Предельные цены на розничную реализацию ГСМ установили в Казахстане

С 6 января в Казахстане сроком на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов (с учетом налога на добавленную стоимость),
Стоимость бензина установлена на следующем уровне:
1) бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;
2) бензин марки Аи-92 – 182 тенге за литр;
3) бензин марки Аи-93 – 182 тенге за литр;
4) бензин марки Аи-95 – 215 тенге за литр;
Стоимость на дизельное топливо (летнее, межсезонное) в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской,
Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях не должна превышать 260 тенге за литр;
в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Южно-Казахстанской областях – 230 тенге за литр.
"В настоящее время в отдельных регионах Республики Казахстан розничные цены по бензину Аи-92 достигают 189 тенге за литр, по дизельному топливу - 320 тенге за литр. Принятое решение позволит ограничить цены на текущем уровне и не допустить сбоев поставок нефтепродуктов", - сообщили в Минэнерго.
Ранее сообщалось, что Правительство РК утвердило
розничные цены на сжиженный газ. Стоимость автогаза будет снижена на АЗС по всей стране. В Алматы предельная цена составит 65 тенге за литр, в Нур-Султане - 70 тенге.
Агентство РК по защите и развитию конкуренции начало расследование в отношении шести оптовых реализаторов сжиженного нефтяного газа, передает BaigeNews.kz.
Расследование ведется в отношении АО "КазМунайГаз", ТОО "Petrosun", АО "СНПС-Актобемунайгаз", ТОО "СП Казгермунай", ТОО "Казахойл Актобе" и "КазГПЗ".