Казахстанцев просят воздержаться от массовых скоплений на Рождество

В стране на время ЧП также временно приостановлено проведение любых массовых мероприятий.

Жителей Казахстана просят воздержаться от массовых скоплений во время Рождества, передает BaigeNews.kz.

Известно, что в период с 5 по 19 января 2022 года на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.

"Просьба соблюдать ограничения и во время обрядов православного Рождества, которое состоится 7 января. Надеемся на Ваше понимание", — отметили в Министерстве информации и общественного развития РК.

В стране на время ЧП также временно приостановлено проведение любых массовых мероприятий, в том числе религиозных обрядов и церемоний во всех культовых сооружениях страны (мечетях, церквях, костелах, синагогах, молитвенных домах).

В Казахстане также приостанавлена работа всех финансовых организаций, в том числе банков второго уровня.

Сообщалось, что в ходе беспорядков в Алматы был захвачен и подожжен акимат. Протестующие захватили аэропорт, где, по неподтвержденной информации, при штурме воздушной гавани погибли двое военнослужащих. В ночь на 6 января заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров заявил, что аэропорт был освобожден.

Мародеры грабили в мегаполисе магазины, супермаркеты, ТРЦ и отделения банков. Участники беспорядков препятствовали работе скорой помощи, наносили ущерб медработникам и громили социальные объекты.

По данным полиции, только в ночь на пятое января сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейские машины, бригады "скорой помощи", пожарные автомашины. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ. Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал происходящее в Алматы террористическим актом. Он обратился к главам государств ОДКБ за помощью. ОДКБ направит в Казахстан миротворческие силы на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки.

В настоящее время в Алматы идет антитеррористическая операция. По данным полиции города, ликвидированы десятки нападавших.