Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Казахстанцев просят воздержаться от массовых скоплений на Рождество
Казахстанцев просят воздержаться от массовых скоплений на Рождество | BaigeNews.kz 6 января, 13:19
283

Казахстанцев просят воздержаться от массовых скоплений на Рождество

В стране на время ЧП также временно приостановлено проведение любых массовых мероприятий.

Жителей Казахстана просят воздержаться от массовых скоплений во время Рождества, передает BaigeNews.kz.

Известно, что в период с 5 по 19 января 2022 года на всей территории Казахстана введено чрезвычайное положение.

"Просьба соблюдать ограничения и во время обрядов православного Рождества, которое состоится 7 января. Надеемся на Ваше понимание", — отметили в Министерстве информации и общественного развития РК.

В стране на время ЧП также временно приостановлено проведение любых массовых мероприятий, в том числе религиозных обрядов и церемоний во всех культовых сооружениях страны (мечетях, церквях, костелах, синагогах, молитвенных домах).

В Казахстане также приостанавлена работа всех финансовых организаций, в том числе банков второго уровня.

Сообщалось, что в ходе беспорядков в Алматы был захвачен и подожжен акимат. Протестующие захватили аэропорт, где, по неподтвержденной информации, при штурме воздушной гавани погибли двое военнослужащих. В ночь на 6 января заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров заявил, что аэропорт был освобожден.

Мародеры грабили в мегаполисе магазины, супермаркеты, ТРЦ и отделения банков. Участники беспорядков препятствовали работе скорой помощи, наносили ущерб медработникам и громили социальные объекты.

По данным полиции, только в ночь на пятое января сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейские машины, бригады "скорой помощи", пожарные автомашины. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ. Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал происходящее в Алматы террористическим актом. Он обратился к главам государств ОДКБ за помощью. ОДКБ направит в Казахстан миротворческие силы на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки.

В настоящее время в Алматы идет антитеррористическая операция. По данным полиции города, ликвидированы десятки нападавших.


#режим ЧП #протесты #Рождество
6 января, 13:19
283
Жадра Жулмухаметова Журналист

Рекомендуем