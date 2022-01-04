Правкомиссия провела переговоры с инициативной группой активистов в Мангистау

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Комиссия обсудила актуальные вопросы для принятия взаимоприемлемого решения.

Члены правительственной комиссии провели переговоры с инициативной группой активистов в Мангистау, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Правительственная комиссия провела встречу с инициативной группой из числа граждан, выступающих за снижение цены на сжиженный газ. Участники обсудили возможность урегулирования ситуации, в том числе сохранения общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия, созданная Премьер-Министром по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, прибыла в регион и начала свою работу под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова и что в заседании принимают участие представители Администрации Президента, Министерства энергетики, Агентства по защите и развитию конкуренции, местных исполнительных органов, АО НК "Казмунайгаз" и другие заинтересованные стороны.

Также отмечалось, что комиссия всесторонне и системно рассмотрит актуальные вопросы для принятия взаимоприемлемого решения, которое удовлетворит все стороны.

Напомним, в Жанаозене горожане потребовали снижения цен на газ. Сначала они записали видеообращение, а после вышли на митинг. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству "срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учётом экономической целесообразности, в правовом поле".

3 января распоряжением Премьер-Министра РК Аскара Мамина создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора. Также сегодня стало известно о том, что собственники АЗС Мангистауской области приняли решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.