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Правительство РК отозвало законопроект по продаже Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС | BaigeNews.kz вчера, 22:35
753

Правительство РК отозвало законопроект по продаже Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС

Правительство РК постановило отозвать из Мажилиса парламента проект закона "О ратификации Совместной декларации Правительства Республики Казахстан и Правительства ОАЭ о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях", внесенный постановлением Правительства РК от 28 октября 2021 года, сообщает BaigeNews.kz.

Постановление подписано 10 января этого года исполняющим обязанности премьер-министра Алиханом Смаиловым.

Согласно отозванному законопроекту, стороны признавали, что Казахстан намерен "осуществить прямую адресную продажу до 100% государственных долей участия в уставном капитале Шульбинской ГЭС и Усть-Каменогорской ГЭС консорциуму инвесторов Абу-Даби и казахстанских инвесторов".

Напомним, в октябре прошлого года заявлялось о том, что РК и ОАЭ реализуют совместные проекты на сумму свыше шести миллиардов. Было подписано межправительственное соглашение о партнерстве в развитии приоритетных отраслей экономики.


#инвестиции #ОАЭ
вчера, 22:35
753
Журналист

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