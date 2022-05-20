Пожарные тушат огонь в гостинице Plaza Hotel Almaty

В Алматы произошло возгорание в отеле Plaza Hotel Almaty, передаёт BaigeNews.kz.
На месте происшествия работают пожарные. По информации очевидцев, огонь распространился по верхним этажам гостиницы.
На одном из видео, снятого свидетелем происшествия, видно, как люди не могут выбраться из отеля. Окно в одном из номеров отеля некоторое время не могли открыть.
Проходит эвакуация посетителей, работников и постояльцев отеля.
О пострадавших не сообщается. Корреспондент BaigeNews.kz обратился за комментарием в ДЧС Алматы.