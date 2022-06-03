Пожар в Баянаульском нацпарке остановлен, тушат мелкие очаги

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"2 июня на 20:00 пожар остановлен. Площади распространения нет, пожар остановлен, тушат мелкие внутренние очаги. Угрозы распространения огня нет. На месте работает борт Комитета лесного хозяйства, постоянно проводятся облёты территории. Людей для борьбы с огнём достаточно, без ЧП. Пострадавших нет, ситуация под контролем. Сил и средств достаточно. Площади (возгорания — прим. Ред.) не очень большие, до пяти гектаров", — рассказал заместитель руководителя Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Кайрат Абильбаев.Он отметил, что так как местность труднодоступная, в частности, высокие горы, затруднён доступ техники. Люди поднимаются и работают вручную.
"Возможно, к обеду 3 июня мы будем подавать локализацию возгорания", — добавил Кайрат Абильбаев.
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