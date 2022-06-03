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Пожар в Баянаульском нацпарке локализован — ДЧС | BaigeNews.kz 3 июня, 18:09
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Фото: ДЧС Павлодарской области

Пожар в Баянаульском нацпарке локализован — ДЧС

Пожар в Баянаульском национальном парке локализован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

2 июня в 11:58 на территории Баянаульского государственного национального природного парка произошёл лесной пожар.

В его тушении были задействованы 39 единиц техники и 132 человек личного состава местных исполнительных органов, Баянаульского государственного национального природного парка, а также департамента по ЧС Павлодарской области.

Общая площадь пожара предварительно составила около пяти гектаров. Горела сухая трава, подстилка, торф и деревья. Предполагаемая причина пожара — разряд молнии. Жертв и пострадавших нет.
"Пожар был локализован в 13:30 3 июня. Ущерб устанавливается. ДЧС Павлодарской области призывает граждан соблюдать пожарную безопасность при отдыхе на природе", — рассказали в ДЧС области.

#Пожар #Баянаул #нацпарк #ДЧС
3 июня, 18:09
753
Журналист

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