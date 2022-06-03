Пожар в Баянаульском нацпарке локализован — ДЧС

Пожар в Баянаульском национальном парке локализован, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.
2 июня в 11:58 на территории Баянаульского государственного национального природного парка произошёл
лесной пожар.
В его тушении были задействованы 39 единиц техники и 132 человек личного состава местных исполнительных органов, Баянаульского государственного национального природного парка, а также департамента по ЧС Павлодарской области.
Общая площадь пожара предварительно составила около пяти гектаров. Горела сухая трава, подстилка, торф и деревья. Предполагаемая причина пожара — разряд молнии. Жертв и пострадавших нет.
"Пожар был локализован в 13:30 3 июня. Ущерб устанавливается. ДЧС Павлодарской области призывает граждан соблюдать пожарную безопасность при отдыхе на природе", — рассказали в ДЧС области.